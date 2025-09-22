Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജപ്പാൻ എക്സ്​പോ; ഒമാൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:37 PM IST

    ജപ്പാൻ എക്സ്​പോ; ഒമാൻ പവിലിയൻ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    oman pavilion
    cancel
    camera_alt

    ഒ​സാ​ക്ക​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ സ​യ്യി​ദ് ബി​ൽ അ​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ക​ൻ​സാ​യി​യി​ലു​ള്ള എ​ക്സ്പോ 2025 ഒ​സാ​ക്ക​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി ബാ​ൻ​ഡു​ക​ളും നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റൂ​കൂ​ട്ടി.സ​യ്യി​ദ് ബി​ൽ അ​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം ലോ​ക​ജ​ന​ത​യെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഒ​മാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഇ​ടം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.‘ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭൂ​മി, ജ​ലം’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ക്സ്പോ 2025 ന്റെ ​സ​ഹ​മ​ന്ത്രി യോ​ഷി​ത​ക ഇ​റ്റോ ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കി​ട്ട ച​രി​ത്ര​വും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​യ്ഖ് ഖ​ലീ​ഫ അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​യ്യി​ദ് ബി​ൽ അ​റ​ബി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsOman pavilionOsaka Expo
    News Summary - Japan Expo; Oman Pavilion attracts visitors
    Similar News
    Next Story
    X