Madhyamam
    Oman
    Posted On
    24 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:55 AM IST

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് വീ​ണ്ടും ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ ജ​മാ​ൽ ഹ​സ​ൻ

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് വീ​ണ്ടും ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ ജ​മാ​ൽ ഹ​സ​ൻ
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​വും സ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഇ​വ​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ഖം ന​മ്മോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ലം മാ​റി​യ​തോ​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യം നൊ​ന്ത് സ​മ്മ​തി​ക്കേ​ണ്ട യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ നാ​ടി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​നെ​യാ​ണ്- അ​യാ​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം, മാ​ന്യ​ത, നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ക​രു​ത​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടു​മു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഓ​ടി എ​ത്തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട് ഒ​രു ക​ട​മ​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു - അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​നോ​ടു​ള്ള, സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള, നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ഒ​രു ബ​ന്ധം.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ലം അ​ത്ര സു​ഖ​ക​ര​മ​ല്ല. ക​ക്ഷി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ നോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​രു​ൾ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​നെ പ​ല​തും വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​വ​രെ ഇ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ഒ​രു വോ​ട്ട് ഒ​രു മ​തി​ലാ​യി മാ​റു​ക​യും, അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം ഒ​രു ശ​ത്രു​ത​യാ​യി വ​ള​രു​ക​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​പോ​ലും അ​ക​ലം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​വു​ന്ന​ത്; ഇ​വി​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​യി തീ​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ്; ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളു​മാ​ണ്.

    പ​ക്ഷേ, അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു മ​ഹ​ത്താ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്- പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മാ​ന്യ​നും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​നു​മാ​യ, നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദുഃ​ഖ​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​നു​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത്.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ശ​ക്തി വ​ള​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​ദ്യം വ​ള​രേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. അ​ത് നേ​ടു​ന്ന​ത് മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മ​ന​സ്സോ​ടെ നി​റ​വേ​റ്റു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വ​ള​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ടും വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും തി​രി​ച്ച​റി​വ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​റ്റ​ല്ല; പ​ക്ഷേ വ്യ​ക്തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ, ആ​ശ​യ​മി​ല്ലാ​തെ, നാ​ടി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ വോ​ട്ടി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത​ട​യു​ന്ന ഒ​രു അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. ഒ​രു വോ​ട്ട് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ നേ​ട്ട​മ​ല്ല; ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഓ​രോ വോ​ട്ട​റും വി​ചാ​ര​ത്തോ​ടെ, മ​ന​സ്സി​ന്റെ ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ, നാ​ടി​ന്റെ ഹി​തം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തു​ക​യും, വ​ർ​ഗീ​യ​ത മാ​ത്രം പു​ല​മ്പി കൈ​യ​ടി വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി മ​നു​ഷ്യ​രെ ത​മ്മി​ൽ ത​ല്ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദി​ക​ളെ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​ള​രെ ഇ​രു​ത്തി ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്ന ആ​ശ​യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ട്ട​റി​യാ​വു​ന്ന സേ​വ​ന​മാ​ണ്. ശു​ദ്ധ​ജ​ലം, റോ​ഡു​ക​ൾ, ശു​ചി​ത്വം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ നാ​ളെ​യെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യ​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​ൻ ത​യാ​റു​ള്ള​വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത്.

    സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്ക​ല്ലാ​തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നാ​യി മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ന് നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത​മാ​യ വോ​ട്ടി​ങ് സം​സ്കാ​ര​വും, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തപ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും, വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​വേ​ച​ന​ബോ​ധ​മു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​വും ഇ​വ​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​ലേ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രൂ.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഓ​രോ ന​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും നാ​ടി​ന്റെ ശ്വാ​സ​കോ​ശം പു​തു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ശു​ദ്ധ​വാ​യു​വാ​യി​ത്തീ​ര​ട്ടെ.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ ഒ​രു ന​ല്ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ ത​ന്നെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. നാ​ടി​ന്റെ ഗു​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ചു ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും, മ​ന​സ്സി​ന്റെ ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ൽ ചു​വ​ടു​മാ​റു​ക.

