Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജബൽ സംഹാൻ; സഞ്ചാരികൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 8:00 AM IST

    ജബൽ സംഹാൻ; സഞ്ചാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    ജബൽ സംഹാൻ; സഞ്ചാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം
    cancel
    camera_alt

    ജ​ബ​ൽ സം​ഹാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    സ​ലാ​ല: ജ​ബ​ൽ സം​ഹാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി. മി​ന​റ​ൽ കോ​മ്പ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ർ​വ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും പാ​ത​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, റൂ​ട്ടി​ലെ പാ​ത​യോ​ര സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് പാ​ത​ക​ൾ നാ​വി​ഗേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടും.

    റി​സ​ർ​വി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് മ​തി​യാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. ദോ​ഫാ​റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന അ​നു​മ​തി നേ​ടു​ക, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലും അ​റി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ ഗൈ​ഡി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ക, വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം കാ​ര​ണം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​യി​രി​ക്കും.

    ജി.​പി.​എ​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള വി​ശ്വ​സ​നീ​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​രു​തു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. റൂ​ട്ട് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ട​ക്ക​സ​മ​യം മ​റ്റൊ​രാ​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman tourismtouristscarefulJabal Samhan
    News Summary - Jabal Samhan; Tourists should be careful
    Similar News
    Next Story
    X