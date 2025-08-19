Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 8:50 AM IST

    ഹി​റ്റ​ടി​ച്ച് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ഫെ​സ്റ്റ്

    ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    ഹി​റ്റ​ടി​ച്ച് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ഫെ​സ്റ്റ്
    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 15 വ​രെ​യാ​യി എ​ത്തി​യ​ത് 1,50,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 300,000 ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഈ ​ഉ​ത്സ​വം യോ​ജി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ആ​സ്തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സം​യോ​ജി​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന, നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഹി​ലാ​ൽ സ​ഈ​സ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്രി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് (ഒ.​എ​ൻ.​എ) പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ 13 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വ​രും. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    1.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, 1.37 ദ​ശ​ല​ക്ഷം​റി​യാ​ലി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, 1.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ അ​ധി​ക പാ​ക്കേ​ജ് എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി, സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​സ്തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എന്നിവ ന​ട​ത്തും.

    പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    65 ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ത്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വും പി​ന്തു​ണാ​പ​ര​വു​മാ​യ റോ​ളു​ക​ളി​ൽ 60 താ​ൽക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തി​യ​റ്റ​ർ, അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് റൈ​ഡു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഫോ​ക്ലോ​ർ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി ക്ല​ബ്, വാ​ണ്ട​ർ ഡ്രൈ​വ്- സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ ടീം ​എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

