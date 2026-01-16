Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Jan 2026 12:36 PM IST
    16 Jan 2026 12:36 PM IST

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി. മെ​ലോ​ണി​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി​ഐ.​പി ഹാ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ്ര്‍ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ​ലെ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​യ്യി​ദ് നി​സാ​ർ ബി​ൻ അ​ൽ ജൂ​ല​ൻ​ഡ അ​ൽ സ​ഈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ആ​ദ​രി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മ​ലോ​ണി സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യ​ട​ക്കം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ​യും സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Gulf NewsOmanItalian Prime Minister
