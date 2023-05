cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ പ​ണ്ഡി​ത​രെ വ​ഴി​ത​ട​യു​ക​യും ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​യെ മ​സ്ക​ത്ത്​ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. മു​സ്​​ലിം സ​മൂ​ഹം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഉ​യ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലും ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട് വ​ഴി​ത​ട​യു​ക​യും ആ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഹീ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഖേ​ദ​ക​ര​വും കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​സ്ക​ത്ത്​ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

It is a shame that samastha leaders have been blocked - Muscat Sunni Center