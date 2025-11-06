Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    6 Nov 2025 8:12 AM IST
    6 Nov 2025 8:12 AM IST

    ഐ.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​കെ എ​ക്കോ​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ഐ.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​കെ എ​ക്കോ​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​​ന്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘എ​ക്കോ​സ്’​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 11, 12 ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​യി​ച്ച​ത്. ‘ഏ​ജ​ൻ​സീ​സ് ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ’​ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സൈ​ക്കോ​ള​ജി, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​സ്മ ബി​ൻ​ത് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡി. ​എ​ൻ. റാ​വു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ ഗെ​യി​മു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ ത​മ്മി​ൽ വി​ജ്ഞാ​ന​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും സം​വാ​ദ​ത്തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മാ​റി.

