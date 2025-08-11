Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:59 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഗ​സ്സ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നീ​ക്കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം –അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സ​മി​തി

    മാ​നു​ഷി​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​ണ് ‘സ​മാ​ധാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും’
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഗ​സ്സ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നീ​ക്കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം –അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സ​മി​തി
    ഗ​സ്സയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി. ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ അ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ, പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട​ൽ, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​ലാ​യ​നം, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് മാ​നു​ഷി​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സ​മീ​പ​നം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും. സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 മാ​സ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മി​തി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന്, ഇ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക​സ​ഹാ​യം എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യാ​മാ​ക്കു​ക, പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ജോ​യ​ന്റ് എ​ക്സ്ട്രാ​ഓ​ർ​ഡി​ന​റി അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു സ​മി​തി​യാ​ണി​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, നൈ​ജീ​രി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഛാദ്, ​ജി​ബൂ​തി, ഗാം​ബി​യ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, മ​ലേ​ഷ്യ, മോ​റി​ത്താ​നി​യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, സോ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, യ​മ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഈ ​മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:GazaIsraelInternational LawArab-Islamic call
    News Summary - Israel's Gaza blockade violates international law - Arab-Islamic Committee
