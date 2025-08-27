Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    27 Aug 2025 9:45 PM IST
    27 Aug 2025 9:45 PM IST

    ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം-ഒമാൻ

    israel attack
    മസ്കത്ത്: ഗസ്സയലെ ഖാൻ യൂനിസിലെ നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ മെഡിക്കൽ, ദുരിതാശ്വാസ, മാധ്യമ സംഘങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ ഒമാൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും സൗകര്യങ്ങളെയും മനഃപൂർവ്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. അത്തരം നടപടികൾ സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുകയും അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പിന്തുണക്കന്നതിൽ ഒമാന്റെ ഉറച്ച നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഗസ്സയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ, മാനുഷിക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിവിലിയൻമരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശ തത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്തു.

    ഗ​സ്സ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്കം 20 പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​മേ​ൽ സൈ​ന്യം നേ​രി​ട്ട് ബോം​ബി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ബോം​ബി​ട്ടു. ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​തി​നു മു​മ്പും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    violationOman NewsCondemnedInternational LawIsraeli attackKhan Yunis
