Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗ​സ്സ​യി​​ലെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:31 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ,യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​െട്ട​റ​സ് (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​നാ​നാ​യി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​​െട്ട​റ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം, യ​മ​നി​ലെ സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നീ​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളോ​ട് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നു​മാ​യും മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gazasultanun secretary generalIsraeli attack
    News Summary - Israeli attack on Gaza; UN Secretary General calls Sultan
    Similar News
    Next Story
    X