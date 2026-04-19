Madhyamam
    ലബനാനെ ഗസ്സയാക്കി...
    Posted On
    date_range 19 April 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 8:21 AM IST

    ലബനാനെ ഗസ്സയാക്കി ‘മഞ്ഞ വര’ സ്ഥാപിച്ച് ഇസ്രായേൽ

    ലബനാനെ ഗസ്സയാക്കി 'മഞ്ഞ വര' സ്ഥാപിച്ച് ഇസ്രായേൽ
    ലബനാനിൽ വെടിനിർത്തിയതോടെ സ്വന്തം താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മടങ്ങുന്ന കുട്ടി

    ബൈ​റൂ​ത്: ഗ​സ്സ​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ ഭാ​ഗ​വും സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി മു​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലും ‘മ​ഞ്ഞ വ​ര’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​വ ‘മ​ഞ്ഞ വ​ര’​ക്കു കീ​ഴി​ലാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​ആ​രെ​യും വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ടാ​നും സൈ​നി​ക നീ​ക്കം ന​ട​ത്താ​നും അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​കും പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ഗ​സ്സ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ‘മ​ഞ്ഞ വ​ര’​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ക്കി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ 58 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഒ​ന്ന്. 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന, ഹ​മാ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഭൂ​മി​യും.

    Girl in a jacket

    News Summary - Israel establishes 'yellow line', turning Lebanon into Gaza
