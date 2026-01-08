Begin typing your search above and press return to search.
    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ലും (0.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല സ​ലാ​ല​യി​ലും (30 ഡി​ഗ്രി) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള​ിലെ ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​യു​ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​ഞ്ചാ​രം ബാ​തി​ന, മ​സ്‌​ക​ത്ത്, ദാ​ഖി​ലി​യ, ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലും മേ​ഘ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ദാ​ഖി​ലി​യ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ദാ​ഹി​റ, അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും രാ​ത്രി വൈ​കി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ല​ഘു​മ​ഴ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്; 0.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല സ​ലാ​ല​യി​ലും (30 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കാ​റ്റ് വ​ട​ക്കു​നി​ന്ന് വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ വീ​ശു​മെ​ന്നും, മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​കാ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ മി​ത​മ​മാ​യ കാ​റ്റു​ണ്ടാ​കും.

