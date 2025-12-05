Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:46 AM IST

    ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇന്നുമുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത

    ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇന്നുമുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മി​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി താ​ഴ്ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 6.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്ന തോ​തി​ൽ സൈ​ഖി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തും​റൈ​ത്ത്- 12.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്, ബി​ദി​യ 13.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്, മു​ത്ഷി​ൻ 13.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും താ​ഴ്ന്ന താ​പ​നി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​ല, ധാ​ങ്ക്, യ​ങ്കു​ൽ എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം 14 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

