    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:49 AM IST

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത്

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 22, 23, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​സ്ലാ​മി​ക, ശാ​സ്ത്രീ​യ, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഭൗ​തി​ക​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ അ​റി​വി​ലേ​ക്കു ന​യി​ച്ചു.

    ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​മ​സ്‌​കാ​രം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ഥ​ക​ൾ, ആ​ർ​ട്ട്, ക്രാ​ഫ്റ്റ്, അ​ബാ​ക്ക​സ്, ഗെ​യിം​സ്, ഗ്രൂ​പ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    അ​വ​സാ​ന​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ട്രോ​ഫി​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

