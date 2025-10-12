Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:28 PM IST

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡ് സ​മ്മി​റ്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡ് സ​മ്മി​റ്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡ് (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​ബി) 17ാമ​ത് സ​മ്മി​റ്റ് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സ് രം​ഗ​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, ബാ​ങ്കി​ത​ര ഫൈ​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സു​കൂ​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കും. മാ​റു​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ മു​സ​ൽ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സ് രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും വി​ക​സ​ന​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​ബി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഗി​യാ​ത്ത് ഷ​ബ്സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:financialGulf Newssummitislamic
    Islamic Financial Services Board Summit in February
