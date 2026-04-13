    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 13 April 2026 9:39 PM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 9:39 PM IST

    ഇസ്‍ലാമിക് ദഅവാ സെന്റർ മദ്റസ പ്രവേശനോത്സവം

    മസ്കത്ത്: ഇസ്‍ലാമിക് ദഅവാ സെന്റർ മദ്റസയുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി സമസ്ത നേതാവ് ഉമർ മൗലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ നൗഫൽ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    കെ.എം.സി.സി, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ഭാരവാഹികളായ അഷ്‌റഫ്‌ കക്കാട്, അഷ്‌കർ എളമ്പാറ, ഷൻസീർ കാടാച്ചിറ, അഷ്‌റഫ്‌ പരപ്പനങ്ങാടി, ഗഫൂർ മായൻമുക്ക്, ഹാഷിർ ഹാജി, സമീർ സന, സാദിഖ് നെല്ലൂന്നി, ഷാമിൽ ദാരിമി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനാധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ്‌ ബയാനി സ്വാഗതവും ഇസ്മായിൽ മൗലവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പാഠപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തു.

    News Summary - Islamic Dawa Center Madrasa Praveshanolsavam
    Similar News
    Next Story
