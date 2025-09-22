Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇഷ്‌ക്കെ മദീന 2025’...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:17 PM IST

    ഇഷ്‌ക്കെ മദീന 2025’ മീലാദ് ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇഷ്‌ക്കെ മദീന 2025’ മീലാദ് ആഘോഷം
    cancel
    Listen to this Article

    ഇ​ബ്ര: സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ 39ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും മീ​ലാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​യി​സ് ഖി​റാ​അ​ത്തും സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി. പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഷ​ഹീ​ർ അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലീം കോ​ള​യാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ ഫൈ​സി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​സ​ർ അ​ലി മു​സ​ൽ​ഹി(​ഔ​ഖാ​ഫ്), സാ​ല അ​ൽ യ​സീ​ദി (ബ​ല​ദി​യ), അ​ബ്ദു​ല്ല​അ​ൽ മ​സ്ക​രി (ബ​ല​ദി​യ), ദാ​വൂ​ദ് അ​ൽ യ​സീ​ദി, മ​ർ​വ​ൻ അ​ൽ യ​സീ​ദി എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണം, ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ, ​സ്കൗ​ട്ട്, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ ദ​ഫ് മു​ട്ട്, അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് എ​ക്സ്ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്‌ വേ​ണ്ടി അ​ഷ്‌​ക​ർ കോ​ള​യാ​ട്, അ​മീ​ർ അ​ൻ​വ​രി, സ​വാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി

    ഒ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, നൗ​ഷീ​ർ ചെ​മ്മ​യി​ൽ, ഷ​മീ​ർ കോ​ള​യാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​ബ്ര​യു​ടെ സ​മ്മാ​നം ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ൽ​കി.ഇ​ൻ​കാ​സ് ഇ​ബ്ര​യു​ടെ സ​മ്മാ​നം അ​ലി കോ​മ​തും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ന് വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ആ​രി​ഫ്, ഷ​ഹീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കിറ​മീ​സ്, ഫാ​രി​സ്, അ​ന​സ്, സി.​പി. സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സെ​ന്റ​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നാ​മ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ഫീ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsmilad celebrationmilad day
    News Summary - Ishqe Madina 2025' Milad celebration
    Similar News
    Next Story
    X