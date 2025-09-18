Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 11:04 AM IST

    ഇ​ശ​ല്‍ മ​ദീ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ശ​ല്‍ മ​ദീ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ബേ​ല: തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ബേ​ല മാ​സി​ന്‍ ത​അ​ലീ​മു​ല്‍ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ മ​ദ്‌​റ​സ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ബേ​ല ബി ​പി​യു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​സീം മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഫാ​മി​ല്‍ ഇ​ശ​ല്‍ മ​ദീ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ വി​രു​ന്ന്, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ ക്വി​സ്, സ്‌​പോ​ര്‍ട് ക്വി​സ്, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‌​ലി​സ്, ന​ബി സ്‌​നേ​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഇ​ശ​ല്‍ വി​രു​ന്ന്, ഫ്‌​ല​വ​ര്‍ ഷോ, ​ബു​ര്‍ദ, തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ല്‍ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​മി​ര്‍ അ​ഹ്‌​സ​നി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ ​ജാ​ബി​ര്‍ ജ​ലാ​ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ന​രി​ക്കോ​ട് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ബ​ഷീ​ര്‍ അ​ഷ്‌​റ​ഫി, ഉ​മ​ര്‍ ഫൈ​സി സീ​ബ്, അ​ബ്ദു സ​ലാം മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍, ത്വാ​ഹ​ല്‍ ഹാ​ദി ന​ടേ​രി, ഷ​മീ​ര്‍ അ​ഹ്‌​സ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​വാ​ദ് അ​ദ​നി, ശ​മീം അ​ഹ്‌​സ​നി മാ​മ്പ​റ്റ, റ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ര്‍, നൗ​ഫ​ല്‍ നീ​ല​ഗി​രി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ ല​ത്വീ​ഫി ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ര്‍, ജാ​ബി​ര്‍ വ​ള​പ​ട്ട​ണം, ഖാ​സിം മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്, ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

