Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:00 PM IST

    ഐ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല ഷ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്‌

    അ​ജി​ത്‌-​നി​ഷാ​ദ്‌, പൂ​ജ-​ക​സ്വി ടീ​മു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ൾ
      വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ഡ​ബി​ൾ ഷ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജി​ത്‌-​നി​ഷാ​ദ്‌ ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സെ​ജു ജോ​ർ​ജ്-​എ​ബ്ര​ഹാം ടീം ​ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. വ​നി​ത ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ പൂ​ജ ര​മേ​ഷും-​ക​സ്വി​യും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    രേ​ഷ്മ പ്രീ​തം -തി​യ്യാ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൈ​ദ്‌ ഹ​സ​ൻ ത​ബൂ​ക്ക്‌ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ, ​സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്‌, മ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്പോ​ട്സ്‌ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഗി​രീ​ഷ്‌ പെ​ഡി​നി​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ​രാ​ഴ്‌​ച​യാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 24 പു​രു​ഷ ടീ​മു​ക​ളും ആ​റ് വ​നി​ത ടീ​മു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

