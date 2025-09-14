Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:28 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് (ഐ.​എ​സ്.​സി) മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സ​ലാ​ല​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബ്ബ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ശൈ​ഖ്‌ നാ​യി​ഫ്‌ അ​ഹ​മ​ദ്‌ അ​ൽ ശൻ​ഫ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യും വി​വി​ധ വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ​ദ്യ​യി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ: ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​ൻ, രാ​കേ​ഷ്കു​മാ​ർ ഝ, ​സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്, സ​ന്ദീ​പ് ഓ​ജ, ഗോ​പ​ൻ അ​യി​രൂ​ർ, എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വ​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ്‌ ഡോ. ​രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, സു​നി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ, സ​ജീ​വ് ജോ​സ​ഫ്, അ​ജി​ത്, ശ്രീ​വി​ദ്യ, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

