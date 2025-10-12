Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:32 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എ​സ്.​സി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​മാ​യ ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ല​ബി​ലെ വി​വി​ധ ഹാ​ളു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. 82ൽ​പ​രം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 600ൽ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഝാ ​പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ.​കെ.​സ​നാ​ത​ന​ൻ, ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്ദീ​പ് ഓ​ജ, നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഹ​രി​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും. ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ബി​നു അ​ടി​മാ​ലി, സു​മേ​ഷ് ത​മ്പി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​യും ന​ട​ക്കും. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ജി​ൽ കോ​ട്ടാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ, സ​ജീ​വ് ജോ​സ​ഫ്, അ​ജി​ത്, ശ്രീ​വി​ദ്യ ശ്രി​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsISCMalayalam SectionChildren's Festival
    News Summary - ISC Malayalam section children's festival begins
    Similar News
    Next Story
    X