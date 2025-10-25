Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:15 AM IST

    ഐ.​എ​സ്‌.​സി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഐ.​എ​സ്‌.​സി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഷ​ട്ട്ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡ​ബി​ൾ ഷ​ട്ട്ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ക്ല​ബി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ മൈ​താ​നി​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. 24 പു​രു​ഷ ടീ​മു​ക​ളും ആ​റ് വ​നി​ത ടീ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്‌ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ്‌ ഹ​സ്ന ത​ബൂ​ക്ക്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ, ​സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്‌ മ​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ. സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഗി​രീ​ഷ്‌ പെ​ഡി​നി​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി

    TAGS:Oman NewsISCsalalahbadminton tournament
    News Summary - ISC badminton tournament begins in Salalah
