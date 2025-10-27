Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    27 Oct 2025 10:44 AM IST
    27 Oct 2025 10:45 AM IST

    ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഇ​തൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മോ ?

    ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഇ​തൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മോ ?
    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ത​രം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ധി​ക​വും. ന​മ്മ​ൾ വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    1 മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി ഉ​ള്ള ഒ​രു സം​ഗ​തി​യാ​ണി​ത് . എ​ന്താ​ണ് പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ബാ​ങ്കി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു പു​തു​ത​ല​മു​റ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ഇ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ഒ​രു പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ങ്കോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കോ മ​തി​യാ​കും.

    ഇ​ത്ത​രം ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് (MAB) തീ​രെ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ട്ടും ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഈ ​അ​ടു​ത്ത​യി​ടെ മി​നി​മം ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടു. എ​ന്നാ​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​ല്ല ഒ​രു തു​ക മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് ആ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. RBI മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ മി​നി​മം തു​ക സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കും. വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ട്രോ, അ​ർ​ബ​ൻ, റൂ​റ​ൽ എ​ന്നീ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​തു​ക വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടും. മാ​സം തോ​റു​മോ ത്രൈ​മാ​സി​ക​മാ​യോ പി​ഴ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​വ് ചെ​യ്യും. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തു​ക​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ​രൂ​ഗ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​ഹാ​രം.

    ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ / എ.​ടി.​എം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ

    സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് ഓ​പ​ൺ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു എ.​ടി.​എം കം ​ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് കൊ​ടു​ക്കും. സാ​ധാ​ര​ണ ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​താ​യ​ത് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലോ​ഞ്ച് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ ഉ​ള്ള കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ർ​ഷി​ക ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് ഓ​രോ ബാ​ങ്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കു വ്യ​ത്യ​സ്ത വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ് ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ത​രം കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ വ​രും. സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ആ​യാ​ലും എ.​ടി.​എം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ന്റെ എ.​ടി.​എം മ​റ്റൊ​രു ബാ​ങ്കി​ന്റെ എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    മെ​ട്രോ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു മാ​സം മൂ​ന്ന് പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഓ​രോ പ്രാ​വ​ശ്യ​വും 23 രൂ​പ ചാ​ർ​ജ് കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. അ​തേ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ത​ന്നെ എ.​ടി.​എം ആ​യാ​ലും മാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ​യി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ൽ ചാ​ർ​ജ് വ​രും. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ എ.​ടി.​എം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ക ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചാ​ർ​ജ് വ​രും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​താ​തു ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം ക​ഴി​വ​തും കാ​ഷ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് വ​ഴി​യോ ജി​പേ, ഫോ​ൺ പേ ​തു​ട​ങ്ങി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക.

    ചെ​ക്ക് ബു​ക്കു​ക​ൾ

    പൊ​തു​വെ 10 മു​ത​ൽ 25 ലീ​ഫ് വ​രെ ഉ​ള്ള ചെ​ക്ക് ബു​ക്കി​ന് ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യാ​ൽ ഓ​രോ ലീ​ഫി​നും തു​ക ഈ​ടാ​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ചെ​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക.

    എ​സ്.​ബി അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ വ​രു​മാ​നം

    സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള തു​ക​ക്ക് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഒ​രു ചെ​റി​യ ആ​ദാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ബാ​ല​ൻ​സ് നോ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ്ലാ​ബ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​രു​മാ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​ലി​യ തു​ക​ക്ക് സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​വും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.

    കെ.​വൈ.​സി അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു സം​ഗ​തി​യാ​ണ് പീ​രി​യോ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ.​വൈ.​സി അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ. ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി, വി​സ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റെ​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ്, അ​ഡ്ര​സ് പ്രൂ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി ല​ളി​ത​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ബാ​ങ്കി​ൽ കൊ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പു​തു​ക്ക​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, എ​സ്.​എം.​എ​സ് ഇ​വ​ക്ക് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടും.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​സ്.​ബി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഇ​ന്നൊ​പ്പ​റേ​റ്റീ​വ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​യി മ​റ്റും. 10 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​ട​പാ​ട് ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ തു​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി അ​റി​യു​ക.

    എ​ല്ലാ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​വാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​രം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫ്രാ​ഡ് പ്രി​വെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ അ​ടു​ത്ത ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കാം.

    (തു​ട​രും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

