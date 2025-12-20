Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:39 PM IST

    മോ​ദി​യു​ടെ കാ​തി​ലേ​ത് ക​ടു​ക്ക​നോ?

    ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചെ​വി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച
    മോ​ദി​യു​ടെ കാ​തി​ലേ​ത് ക​ടു​ക്ക​നോ?
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച. ത്രി​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ത്തി​യ മോ​ദി​യെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ മോ​ദി​യു​ടെ വ​ല​ത് ചെ​വി​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റി​യ, തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​വ​ച്ച​ത്.

    കാ​തി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റൈ​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണോ എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും, അ​ത് ഒ​രു ‘ഇ​യ​ർ റി​ങ്’ അ​ല്ലെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​റ​ബി​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഒ​മാ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം ധ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന നേ​താ​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി മു​മ്പും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലെ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്രം സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

