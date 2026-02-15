Begin typing your search above and press return to search.
    അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് മാ​ട്ട്‌​ന​റി​ന് കി​രീ​ടം

    1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ന്ത​ൽ, 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ര​ത്ത​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം
    അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് മാ​ട്ട്‌​ന​റി​ന് കി​രീ​ടം
    ‘എക്സ്പീരിയൻസ് ഒമാൻ അയൺമാൻ 70.3 മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഖുറം ബീച്ചിൽ നീന്തൽ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മൽസരാർഥികൾ (ഇടത്ത്), ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജർമനിയുടെ ക്രിസ്റ്റോഫ് മാട്ട്‌നർ ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ൻ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് മാ​ട്ട്‌​ന​ർ ജേ​താ​വാ​യി. മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 51 മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് മാ​ട്ട്‌​ന​ർ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ കെ​യ​ൽ (3:53 ) ര​ണ്ടും പോ​ർ​ചുഗ​ലി​ന്റെ റാ​ഫേ​ൽ ഡൊ​മിം​ഗ്വ​സ് (3:55) മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൈ​തൃ​ക -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ചു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ക​ഠി​ന​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ത ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ് വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് മാ​ട്ട്‌​ന​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക സ​ഹ​ന​ശേ​ഷി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1,049 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വേ​ദി​യാ​യി ഒ​മാ​ന്റെ കാ​യി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​യി​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ന്ത​ൽ, 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ര​ത്ത​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ര​ത്ത​ൺ. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘അ​യ​ൺ കി​ഡ്സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഊ​ർ​ജ​മാ​യി. സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ പ്രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​നോ​ദ -സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​നു​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, ഭൗ​മ വൈ​വി​ധ്യം, ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ മാ​റി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം ഇ​വ​ന്റ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ ബ​ലു​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ടൂ​റി​സം ബു​ക്കി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 200ത്തി​ല​ധി​കം ടൂ​റി​സം സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളെ​യും 350ത്തി​ല​ധി​കം പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളെ​യും 56 യാ​ത്ര പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളെ​യും 140ത്തി​ല​ധി​കം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ടം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    News Summary - Ironman 70.3 Middle East Championship; Germany's Christoph Mattner wins the crown
