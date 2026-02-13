Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 11:32 AM IST

    അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ; ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ണം

    യു.​കെ, റ​ഷ്യ, ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1,049 പേ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ; ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ണം
    ‘എ​ക്‌​സ്‌​പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ൻ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 മ​സ്‌​ക​ത്ത്’ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച

    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​റ്റ്: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പാ​യ ‘എ​ക്‌​സ്‌​പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ൻ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 മ​സ്‌​ക​ത്ത്’ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ലാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​ങ്ങേ​റു​ക. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തു​റ​സ്സാ​യ ക​ട​ൽ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ, 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ റേ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പ​ബ്ലി​ക് അ​റീ​ന​യും ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​കെ, റ​ഷ്യ, ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1,049 പേ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വ​മ്പ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ​ടെ മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ​ ശേ​ഷി​യി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹൈ​തം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി, പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക ടൂ​റി​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ, തു​റ​സ്സാ​യ പാ​ത​ക​ൾ, മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ ഒ​മാ​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക-​ടൂ​റി​സം മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വ​ന്റ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല ഏ​കോ​പ​നം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ലെ ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ന്ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ് ന​ട​ക്കും. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ന​ട​ക്കും. ഫാ​ൻ സോ​ൺ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക റേ​സു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് റേ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ബൈ​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ കാ​യി​ക​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​നി​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘എ​ക്‌​സ്‌​പീ​രി​യ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    X