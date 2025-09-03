ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തും

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST
Updated Ondate_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST
ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തുംtext_fields
News Summary - Iraqi Prime Minister to arrive in Oman today
മസ്കത്ത്: ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുദാനി രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ബുധനാഴ്ച ഒമാനിലെത്തും.
സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളും നടത്തും. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലുമായിരിക്കും ചർച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘവും ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
