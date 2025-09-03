Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:07 AM IST

    ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തും
    cancel
    camera_alt

     ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യ അ​ൽ സു​ദാ​നി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യ അ​ൽ സു​ദാ​നി ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ച​ർ​ച്ച ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക. മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewstodayIraqi Prime Ministergulf news malayalam
    News Summary - Iraqi Prime Minister to arrive in Oman today
    Similar News
    Next Story
    X