    Oman
    date_range 5 Sept 2025 12:03 PM IST
    date_range 5 Sept 2025 12:03 PM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി

    ഒ​മാ​നും ഇ​റാ​ഖും ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും 24 ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ അ​ൽ സു​ദാ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നും ഇ​റാ​ഖും ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും 24 ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ അ​ൽ സു​ദാ​നി​യ​യു​ടെ ദ്വി​ദി​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വ​ച്ച​ത് .

    ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യ അ​ൽ-​സു​ദാ​നി​യു​ടെ​യും ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ര​ട്ട നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ലു​മു​ള്ള നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യ​ൽ, ന​യ​ത​ന്ത്ര, പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര വി​സ ഇ​ള​വു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വാ​യാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഊ​ർ​ജം, വ്യ​വ​സാ​യം, ടൂ​റി​സം, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, യു​വ​ത്വം, കാ​യി​കം, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണം, ഭ​വ​ന നി​ർ​മ്മാ​ണം, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം, റേ​ഡി​യോ, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, ഗ​താ​ഗ​തം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ൾ, ബാ​ങ്കിം​ങ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത, പ്ര​തി​രോ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, എ​ണ്ണ സം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ​യും ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ​യും പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി. സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദേ​ഹം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നും​പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​നും​ന​ൽ​കി​യ യ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ക് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി, ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ​സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി, ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി (ഓ​ണ​ർ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​ൻ) എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മാ​വാ​ലി, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, ഊ​ർ​ജ്ജ, ധാ​തു മ​ന്ത്രി സ​ലിം ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഔ​ഫി, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​റാ​ഖ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഖാ​യി​സ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​മ്രി, ഇ​റാ​ഖി​ലെ ഒ​മാ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ശൈ​ഖ് മ​ഹ്മൂ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​ന്ന അ​ൽ ഖ​റൂ​സി, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

