Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:25 AM IST

    ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്; സ​ലാ​ല​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലുള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച
    ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്; സ​ലാ​ല​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    സ​ലാ​ല: ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ അ​ൽ സു​ദാ​നി ദ്വി​ദി​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​ൽ- ഹു​സ്ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ അ​ൽ സു​ദാ​നി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഊ​ർ​ജം, നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​രു​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​നും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ​യും ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:Prime MinistersultanIraqisalalah
