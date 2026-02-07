Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​റാ​ൻ-അ​മേ​രി​ക്ക...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 10:52 AM IST

    ഇ​റാ​ൻ-അ​മേ​രി​ക്ക ച​ർ​ച്ച; ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​പു​റ​മെ, മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക
    ഇ​റാ​ൻ-അ​മേ​രി​ക്ക ച​ർ​ച്ച; ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​റാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ൽ പ​രോ​ക്ഷ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഏ​തൊ​ക്കെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന്യാ​യ​വും പ​ര​സ്പ​രം തൃ​പ്തി​ക​ര​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക​പ്പു​റം മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച മേ​ശ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​റാ​നോ​ട് ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​താ​യി ‘അ​ൽ ജ​സീ​റ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് യു​റേ​നി​യം സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക, ഉ​യ​ർ​ന്ന തോ​തി​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​രി​ച്ച യു​റേ​നി​യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക, ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​ൽ ജ​സീ​റ റ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​രി​ച്ച യു​റേ​നി​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ റ​ഷ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ യു​റേ​നി​യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തോ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ഹ്റാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘പ്ര​തി​രോ​ധ അ​ച്ചു​ത​ണ്ട്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ലാ സാ​യു​ധ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ശ​ക്തി​യാ​യി ഇ​റാ​ൻ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഹ​മാ​സി​നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ക്ഷ​ത​മേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ, ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി, സ്വ​ന്തം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കു​ട ഇ​പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് റൂ​ബി​യോ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ചർച്ച പുനരാരംഭിച്ചത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് യു.എൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​റാ​നും യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റെ​സ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​ട്ട​റ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ർ​ച്ച ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ന​യ​ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ല​നി​ൽ​പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsWorld NewsIran-US nuclear dealgulf news malayalam
    News Summary - Iran-US talks; Iran says nuclear program is the only issue in talks
    Similar News
    Next Story
    X