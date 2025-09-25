Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:35 AM IST

    ‘ഇ​റ’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    'ഇ​റ' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഇ​റ’​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോa​ഷം ഒ​മാ​ൻ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ലെ പ്ലാ​റ്റി​നം ഗോ​ൾ​ഡ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ക്കാ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    നാ​നൂ​റോ​ളം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ പോ​ഞ്ഞ​ശെ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് സെ​യ്ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ബി ക​രീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജി​തി​ൻ വി​നോ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​യ്യി​ബ്, ഖ​ലീ​ൽ, അ​ജ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - ‘Ira’ Onam celebration organized
