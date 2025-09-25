‘ഇറ’ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇറ’യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോaഷം ഒമാൻ അവന്യൂസ് മാളിലെ പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് ഹാളിൽ നടന്നു. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മക്കാ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായി.
നാനൂറോളം കുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ പോഞ്ഞശെരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് സെയ്ദ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബിബി കരീം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.അലി മുഹമ്മദ്, ജിതിൻ വിനോദ്, മുഹമ്മദ് തയ്യിബ്, ഖലീൽ, അജയ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
