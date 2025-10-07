Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    7 Oct 2025 11:14 AM IST
    7 Oct 2025 11:14 AM IST

    ഐ.ഒ.സി സലാല ഓണാഘോഷം

    ഐ.ഒ.സി സലാല ഓണാഘോഷം
    ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഓ​ണം ഐ.​ഒ.​സി ഓ​ണം 2025’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​ഒ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​രു​മ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഓ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​ഷ് ബി.​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​യാ ഉ​ൾ ഹ​ഖ് ലാ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സു​ഹാ​ന മു​സ്ത​ഫ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ജി​ൽ കോ​ട്ടാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​തു​പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​വേ​ലി, പു​ലി​ക​ളി, താ​ല​പ്പൊ​ലി, തി​രു​വാ​തി​ര, ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.

    TAGS:Oman Newsonam celebrationioc salalah
