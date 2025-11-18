Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Nov 2025 11:30 AM IST
    date_range 18 Nov 2025 11:30 AM IST

    ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
     ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഒ​മാ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​യം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്, പെ​ൻ​സി​ൽ സ്കെ​ച്ച്, ക്ലേ ​മോ​ഡ​ലി​ങ്, മ​ല​യാ​ളം പ്ര​സം​ഗം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​സം​ഗം, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ ഫി​റോ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ജീ​വ് ജോ​സ​ഫ്, സി​ജി ലി​ൻ​സ​ൻ, ര​ജി​ഷ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ഹു​ൽ മ​ണി, റി​സാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, സു​ഹൈ​ൽ, നി​യാ​സ്, റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

