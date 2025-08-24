Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 24 Aug 2025 9:25 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 9:25 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​ഒ.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘ഫ്രീ​ഡം ലൈ​റ്റ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘ഫ്രീ​ഡം ലൈ​റ്റ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച് ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ​നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​വും ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത യോ​ഗം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത സ​ദ​സ്സി​നെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൗ​ഹൃ​ദ​സ​ദ​സ്സ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​എ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത്‌ മ​തേ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ചെ​റി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​ഒ.​സി കേ​ര​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​നി​ഷ്താ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​ഒ.​സി ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​സാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ വി.​പി. അ​ബ്‌​ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്,​ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല), അ​ബ്‌​ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല), ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി (ട്ര​ഷ​റ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി), ഇ​ബ്രാ​ഹിം വേ​ളം (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പി.​സി.​എ​ഫ്), സി​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ, സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സ​ലാ​ല), റ​ഷീ​ദ് ക​ല്പ​റ്റ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​എം.​സി.​സി), ഷ​സ്നാ നി​സാ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്), അ​നീ​ഷ് ബി.​വി (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഐ.​ഒ.​സി), സു​ഹാ​നാ മു​സ്ത​ഫ (ഐ.​ഒ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഫ്ലാ​ഷ് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു. ഐ.​ഒ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കു​മാ​ർ ഓ​ച്ചി​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജി​ഷ ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:iocGulf NewsOman NewssalalahIndependence Day Celebration
