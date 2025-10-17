Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:23 PM IST

    മസ്കത്തിൽ ഖുറം കഫെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപകരാവാം

    ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
    മസ്കത്തിൽ ഖുറം കഫെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപകരാവാം
    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: ബൗഷർ വിലായത്തിൽ ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജമേകാൻ ഖുറം പ്രദേ​ശത്ത് കഫേ തുടങ്ങാൻ പുതിയ നിക്ഷേപം ക്ഷണിച്ച് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി.

    പദ്ധതിക്കായി ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ വിദഗ്ദരായ കമ്പനികളിൽനിന്ന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലോട്ട് നമ്പർ 1022ൽ 566 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരുന്ന ഇടമാണ് നിർദിഷ്ട കഫേ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖുറം ​ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രധാന സ്​േപാട്ടിലാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്്തിട്ടുള്ളത്.

    അന്താരാഷ്ട്ര റെസ്റ്ററന്റ് ശൃംഖലയുള്ളവർക്കും ടൂറിസം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായവർക്കും അംഗീകൃത ട്രേഡ് മാർക്കുള്ളവർക്കും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാം. 15 വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ.

    TAGS:MuscatgulfnewMuscat MunicipalityOman
    News Summary - Investors may be interested in the Qurum Cafe project in Muscat
