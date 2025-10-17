മസ്കത്തിൽ ഖുറം കഫെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപകരാവാം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 Oct 2025 9:23 PM IST
Updated Ondate_range 17 Oct 2025 9:23 PM IST
മസ്കത്തിൽ ഖുറം കഫെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപകരാവാംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Investors may be interested in the Qurum Cafe project in Muscat
Listen to this Article
മസ്കത്ത്: ബൗഷർ വിലായത്തിൽ ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജമേകാൻ ഖുറം പ്രദേശത്ത് കഫേ തുടങ്ങാൻ പുതിയ നിക്ഷേപം ക്ഷണിച്ച് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി.
പദ്ധതിക്കായി ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ വിദഗ്ദരായ കമ്പനികളിൽനിന്ന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലോട്ട് നമ്പർ 1022ൽ 566 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരുന്ന ഇടമാണ് നിർദിഷ്ട കഫേ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖുറം ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രധാന സ്േപാട്ടിലാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്്തിട്ടുള്ളത്.
അന്താരാഷ്ട്ര റെസ്റ്ററന്റ് ശൃംഖലയുള്ളവർക്കും ടൂറിസം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായവർക്കും അംഗീകൃത ട്രേഡ് മാർക്കുള്ളവർക്കും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാം. 15 വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story