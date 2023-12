cancel camera_alt റൂ​വി​യി​ലെ ചേം​ബ​ർ ആ​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ മ​സ്​​ക​ത്ത്​ ഹാ​ളി​ൽ ‘ഒ​മാ​നി മ​ത്സ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക സം​ഗ​മം By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link മ​സ്​​ക​ത്ത്​: ഇ​ൻ​ഡോ ഗ​ൾ​ഫ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്​​റ്റ​റും ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ‘ഒ​മാ​നി മ​ത്സ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റൂ​വി​യി​ലെ ചേം​ബ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​സ്​​ക​ത്ത്​ ഹാ​ളി​ൽ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ​ശൈ​ഖ്​ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ റ​വാ​സി​​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ട്​ നി​ക്ഷേ​പ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ ബോ​ട്ട്​ നി​ർ​മാ​ണ യാ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്​ എ​സ്​​റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെൻറ്​ ഗ്രൂ​പ്പും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​രൂ​രി​ലു​ള്ള സ​മു​ദ്ര ഷി​പ്പ്​​യാ​ർ​ഡ്​ ലി​മി​റ്റ​ഡും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​ണ് ബോ​ട്ട്​​യാ​ർ​ഡി​നാ​യി ചെ​ല​വി​ടു​ക. മ​സ്​​ക​ത്ത്​ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യു​ള്ള സം​രം​ഭ​ക​ന്‍റെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ബെ​ൽ​ഫാം​സ്​ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ ഹൗ​സ്​​ബോ​ട്ട്​ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ് ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ​ ബോ​ർ​ഡി​ലെ ഏ​ക വി​ദേ​ശി​യും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ ​നി​ക്ഷേ​പ​ക സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 2.5 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡോ ഗ​ൾ​ഫ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ സ്ഥാ​​പ​ക ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ഡേ​വി​സ്​ ക​ല്ലൂ​ക്കാ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്​ ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​​​മ്പോ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. ​ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മൂ​ല്യം പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യും കൂ​ടി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​ല​ക്ഷ്യം നേ​ര​ത്തേ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ റ​വാ​സ്​ ഒ​മാ​നി സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മി​ത്​ നാ​രം​ഗ്​ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെക്കു​റി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക-​ഫി​ഷ​റീ​സ്​ മ​ന്ത്രി ഫു​ആ​ദ്​ ജാ​ഫ​റും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​ഡോ ഗ​ൾ​ഫ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​മീ​ൻ, സ​മു​ദ്ര ഷി​പ്‍യാ​ർ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജീ​വ​ൻ സു​ധാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​ ഒ​മാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹ​നീ​ഷ്​​ മ​ത്സ്യ​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​യു​​ടെ കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​സ്​​ക​ത്ത്​ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​മു​ദ്ര ഷി​പ്പ്​​യാ​ർ​ഡ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ജീ​വ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്​ ഘ​ട​ന​ക്ക്​ മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന്​ സെ​മി​നാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മൂ​ല്യം 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ 70 മു​ത​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. സാ​​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വ്​ വ​ള​ർ​ത്തി​യും മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ​ ഇ​ത്​ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും സെ​മി​നാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. സ​മാ​പ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പാ​ന​ൽ ഡി​സ്​​ക​ഷ​നി​ൽ ഡോ. ​വി.​എം.​എ. ഹ​ക്കീം മോ​ഡ​​റേ​റ്റ​റാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​മീ​ൻ, വാ​രി​യ​ത്ത്​ അ​ൽ ഖാ​റൂ​സി, ഡോ. ​ഷെ​റി​മോ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ല​വാ​ത്തി, കാ​ർ​ഷി​ക ഫി​ഷ​റീ​സ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ പ്ര​തി​നി​ധി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റെ​ദ ബൈ​ത്ത്​ ഫ​റ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ന​ലി​സ്​​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഡോ ഗ​ൾ​ഫ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ് ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ സി.​കെ. ഖ​ന്ന, ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്മി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷു​റൂ​ഖ്​ അ​ൽ ഫാ​ർ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Investment Seminar discussed the possibilities in the fisheries sector- Fiber Boat building yard set up in Oman with private support from Kerala