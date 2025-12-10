Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സെ​മി...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:47 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സെ​മി ക​ണ്ട​ക്ട​ർ സ​മ്മി​റ്റ് ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സെ​മി ക​ണ്ട​ക്ട​ർ സ​മ്മി​റ്റ് ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ര​ണ്ടാം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ സ​മ്മി​റ്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​തം, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മി​റ്റ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​തം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ആ​ഗോ​ള നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ഫോ​ളോ-​അ​പ് യൂ​നി​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഖ​മീ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ഫ് അ​ൽ ജ​ബ്രി പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും വി​ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 150ൽ ​അ​ധി​കം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summitsemiconductorOman
    News Summary - International Semiconductor Summit begins in Oman
    Similar News
    Next Story
    X