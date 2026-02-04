അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്നവേഷൻ ഉച്ചകോടിയും അവാർഡു ദാനവും 12ന്text_fields
മസ്കത്ത്: അഞ്ചാമത് ഐ.ഐ.എസ്.എ ഫെബ്രുവരി 12ന് മസ്കത്തിലെ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ‘ഒമാൻ വിഷൻ 2040 ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ: ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ്, ട്രേഡ്, ടാലന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി’ എന്ന പ്രമേയവുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ബിസിനസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, സംസ്കാരം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, സ്പോർട്സ്, സാങ്കേതിക വിദ്യ, വ്യാപാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള നേതാക്കളും നിക്ഷേപകരും പങ്കെടുക്കും. ‘സി.എക്സ്.ഒ ലെജൻഡ്സ്: ഫ്രം ഒമാൻ ടു ദി വേൾഡ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും, ‘വിഷൻ വോക്ക് 2040’ പ്രദർശനവും അവാർഡ് വിതരണവും നടക്കുമെന്ന് ബി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ ഡോ. ഷമ ഹുസൈനും സഹസ്ഥാപകൻ സയ്യിദ് സാജിദും പറഞ്ഞു.
