Madhyamam
    12 Oct 2025 12:42 AM IST
    12 Oct 2025 12:42 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഹിം​സാ ദി​ന​വും ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യാ​ഘോ​ഷ​വും

    രാ​ജ​യോ​ഗ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സെ​ൽ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    എം​ബ​സി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഹിം​സാ​ദി​ന​വും ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യാ​ഘോ​ഷ​വും

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഹിം​സാ​ദി​ന​വും ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ബൗ​ഷ​റി​ലെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, വി​വി​ധ എം​ബ​സി​ക​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ്‌​കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ​യോ​ഗ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സെ​ൽ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി ഗാ​യ​ക​ൻ ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ റൈ​സി​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ​യ്യി​ദ സൂ​സ​ൻ അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക സി​സ്റ്റ​ർ ജ​യ​ന്തി, ഓ​സ്ട്രി​യ, ബ്രൂ​ണൈ, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സ്, സി​റി​യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, സൊ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, മ​ലേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ, റ​ു​മേ​നി​യ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ഒ​മാ​നി​ലെ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ജീ​ൻ ജ​ബ്ബൂ​ർ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹാ​ത്മി (എം.​ഒ.​എ​ച്ച്), കി​ര​ൺ ആ​ഷ​ർ, ബി.​എ​സ്. മേ​ത്ത, ശൈ​ഖ് സെ​യ്ഫ് അ​ൽ അ​മ്രി, മി​സ്റ്റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി (മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി), ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗാ​ന്ധി​ജി പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ജീ​ൻ ജ​ബ്ബൂ​ർ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നൃ​ത്ത​നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    X