    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:12 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ, തേ​ന്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    ഒ​മാ​ന്‍ ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലെ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ, തേ​ന്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ന്‍ ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ, തേ​ന്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മേ​ള

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്‍ ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത ​പ്പ​ഴ, തേ​ന്‍പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും.

    കൃ​ഷി-​മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​സാ​സ് ഫോ​ർ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇൗ​ത്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും അ​വ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.



    ഈ ​വ​ര്‍ഷം 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും 50 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​പു​റ​മെ, ഒ​മാ​നി​ലെ 250 പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍, ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, തേ​ൻ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും തേ​നും ഉ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും തേ​നും വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്ക​ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​വ​യു​ടെ കൃ​ഷി മു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​പ​ണി വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ന്‍ ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലെ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

