    ഫലസ്തീനിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലനം; അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്രായേലിനുമേൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണം- ഒ​മാ​ൻ

    ഫ​ല​സ്തീ​നെ പൂ​ർ​ണ ന​യ​ത​ന്ത്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ന്റെ ന​ന്ദി
    ഫലസ്തീനിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലനം; അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്രായേലിനുമേൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണം- ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് ക്ല​ബി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര​സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​മേ​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ്ര​തി​നി​ധി മി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും മേ​ധാ​വി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​ര​വ​സ്ഥ​യും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക, ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഈ ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ലം​ഘി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ലം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര​സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്മേ​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണം.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ഭാ​വി​യി​ലു​ള്ള ഏ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലും പാ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്രാ​തി​നി​ധി​ത്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ത് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും ആ​വ​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധീ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സൈ​നി​ക​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​നെ പൂ​ർ​ണ ന​യ​ത​ന്ത്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ന്റെ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്ര​സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സി​വി​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​യെ ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ​കാ​ലീ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ഒ​മാ​ൻ മി​ഷ​ൻ 2040 പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ അ​ർ​മേ​നി​യ, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, യു​ക്രെ​യ്ൻ എം​ബ​സി​ക​ളും ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫി​സും ഒ​മാ​നി​ൽ തു​റ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ്യാ​പാ​രം, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം, സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി, ഗ്രീ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ മി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​നും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വി​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​രു​മാ​ന​നി​കു​തി (പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഇ​ൻ​കം ടാ​ക്സ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ ദ​ർ​ശ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​കം ടാ​ക്സ് എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​നും അ​ന്ത​സു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​യ​ത​ന്ത്ര മി​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം മി​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

