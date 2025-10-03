Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    3 Oct 2025 10:45 AM IST
    3 Oct 2025 10:45 AM IST

    ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ

    അ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സു​മാ​യി ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ
    ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി

    അ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സു​മാ​യി ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​സ്യാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സു​മാ​യി ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ത​രം റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ. വി​വി​ധ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ (റെ​യി​ൽ, റോ​ഡ്, ക​ട​ൽ) സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ലും ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. റെ​യി​ൽ, മൊ​ബി​ലി​റ്റി, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ റെ​യി​ൽ 2025ൽ ​ആ​ണ് ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം മു​ത​ൽ തു​റ​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​സ്റ്റം​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ്, ഏ​കീ​ക​ര​ണം, ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യ മൈ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി എ​ന്നി​വ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ആ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഈ ​ക​രാ​ർ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ശേ​ഷി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ലു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ, ഒ​മാ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ റെ​യി​ൽ ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജു​മ അ​ൽ മ​സ്‌​ക​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ല​യ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു എ​ൻ​ഡ്-​ടു-​എ​ൻ​ഡ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റെ​ന്നും അ​ൽ മ​സ്‌​ക​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ലി​ന്റെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​ക​രാ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സാ​വ അ​ൽ ഹാ​ഷെ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ്യാ​ദു​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക തു​റ​മു​ഖ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ റെ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്തി​മ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, സു​സ്ഥി​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​ന്റെ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ സു​ഹാ​റി​നെ​യും യു.​എ.​ഇ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ​വേ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സു​ഹാ​ർ തു​റ​മു​ഖം​വ​ഴി 3800ൽ ​അ​ധി​കം റെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കി​നാ​യു​ള്ള ട്രാ​ക്ക്-​ലേ​യി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 25 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും മൊ​ത്തം 5,700 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള 3,800-ല​ധി​കം ഇ-260-​ഗ്രേ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളാാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്പെ​യി​നി​ലെ ഗി​ജോ​ണി​ലു​ള്ള ആ​ർ​സെ​ല​ർ മി​ത്ത​ലി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. ഹെ​വി ച​ര​ക്ക്, യാ​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് റെ​യി​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ​ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ 32.4 ട​ൺ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ള്ള ആ​ക്‌​സി​ൽ ലോ​ഡു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പന. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​രു​ത്തു​ള്ള ക്ലി​പ്പു​ക​ളും ബോ​ൾ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നൂ​ത​ന ഫാ​സ്റ്റ​ണി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ഷെ​യ​ര്‍ഹോ​ള്‍ഡ​ര്‍ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. പാ​ത​യി​ൽ 2.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും 36 പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. പാ​ല​ത്തി​ന്​ ചി​ല​ത് 34 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വ​ള​രെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല.

