ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കംtext_fields
സലാല: ഫാസ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് സലാലയിൽ തുടക്കമായി.
സലാലയിലെ 10 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും ഒരു അക്കാദമിയുമാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാക് സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ദോഫാർ യൂത്ത് ആന്റ് സ്പോട്സ് അസി. ഡയറക്ടർ ഫൈസൽ അൽ നഹ്ദി ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഹ്മദ് കൊവാർ, ഡോ. കെ. സനാതനൻ, ആദിൽ, ഇഹ്സാൻ തായാ, ഒ. അബുദുൽ ഗഫൂർ വിവിധ ടീമുകളുടെ സ്പോൺസർമാരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ദിവസം നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ, വേൾഡ് സ്കൂൾ എന്നിവർ വിജയിച്ചു. കെ.പി. സുബൈർ, നബാൻ, ഫർദീൻ എന്നിവർ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു. ഡിസംബർ 19 നാണ് ഫൈനൽ മത്സരം.
ഫാസ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ ജംഷാദ് അലി, അമീർ കല്ലാച്ചി, ദേവിക, തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register