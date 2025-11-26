Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:41 AM IST

    ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫുട്‌ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം

    ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫുട്‌ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം
    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​െന്റ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ 10 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഒ​രു അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്‌. പാ​ക്‌ സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ യൂ​ത്ത്‌ ആ​ന്റ്‌ സ്പോ​ട്സ്‌ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ന​ഹ്‌​ദി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ കൊ​വാ​ർ, ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, ആ​ദി​ൽ, ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ താ​യാ, ഒ. ​അ​ബു​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ, വേ​ൾ​ഡ് സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. കെ.​പി. സു​ബൈ​ർ, ന​ബാ​ൻ, ഫ​ർ​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 19 നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം.

    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജം​ഷാ​ദ്‌ അ​ലി, അ​മീ​ർ ക​ല്ലാ​ച്ചി, ദേ​വി​ക, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:football tournamentInter-school
