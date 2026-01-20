Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Jan 2026 12:19 PM IST
    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി വൈ​കി​യാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ബ​ന്ധം

    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ക ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ൽ​കും
    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി വൈ​കി​യാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ബ​ന്ധം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​നി​ലെ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ) ഏ​കീ​കൃ​ത മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി. പു​തു​ക്കി​യ ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം, അ​പ​ക​ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ൽ അ​ന്തി​മ​മാ​യി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള വൈ​ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വൈ​കു​ന്ന ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​തോ​റി​റ്റി പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കാ​നും, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യ കി​ട​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ക ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ൽ​കും. അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച തു​ക​യു​ടെ 70 ശ​ത​മാ​നം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും ബാ​ക്കി 30 ശ​ത​മാ​നം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷാ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക-​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

