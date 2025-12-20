Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ൻ​സി​ജാ​മു ക്വി​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 1:00 PM IST

    ഇ​ൻ​സി​ജാ​മു ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​സി​ജാ​മു ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​സി​ജാ​മു ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം

    ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വാ​ർ​ഷി​ക ‘ഇ​ൻ​സി​ജാ​മു’ ഖ​ത്ത​ർ ഹി​സ്റ്റ​റി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ദി​യ മ​റി​യം (9), ആ​യി​ഷ ന​ജ ഖ​ലീ​ൽ (8), അ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​ജി​ത്ത് (8) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ​ഗി​രി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​ക ‘ഇ​ൻ​സി​ജാ​മു’ ഖ​ത്ത​ർ ഹി​സ്റ്റ​റി ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രി​ലി​മി​ന​റി റൗ​ണ്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ് ടീം ​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ​

    സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ഡി​പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ടീം ​ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് സു​നി​ത ദ​ഹി​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വു​മാ​ണ് സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Insi Jamu Quiz Competition; MES Indian School secures second place
    Similar News
    Next Story
    X