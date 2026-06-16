ഒമാനിൽ നിർമാണജോലിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ പ്രകാശൻ ഐ.സി.എഫിന്റെ തണലില്‍ നാടണഞ്ഞു

ഒമാനിൽ നിർമാണജോലിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ പ്രകാശൻ ഐ.സി.എഫിന്റെ തണലില് നാടണഞ്ഞുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ നിർമാണ ജോലിക്കിടെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രകാശന് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ്) സാന്ത്വനമേകി. പ്രവാസി മലയാളിക്ക് ആവശ്യമായ നിയമയാത്രാ സഹായങ്ങളും സൗജന്യ വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകി ഐ.സി.എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രകാശനെ സുരക്ഷിതമായി ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ചു.
കുറച്ചു നാളുകളായി ഒമാനിൽ നിർമാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു പ്രകാശൻ. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ജോലിസ്ഥലത്തുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നത്. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ശരീരമാസകലം സാരമായ പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയിലും കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു.
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടി നേരിട്ടതോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതല്ലാതെ പ്രകാശന്റെ മുന്നിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലായിരുന്നു. ചികിത്സാ ചിലവുകളും വിമാന ടിക്കറ്റിനുള്ള തുകയും കണ്ടെത്താനാകാതെ പ്രവാസം വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഐ.സി.എഫ് മസ്കത്ത് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി, വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകി പ്രകാശനെ സുരക്ഷിതമായി വിമാനത്തിൽ യാത്രയാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രകാശനെ ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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