Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനുഴഞ്ഞുകയറ്റം; ഒമ്പത്...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:22 AM IST

    നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; ഒമ്പത് ആഫ്രിക്കക്കാർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; ഒമ്പത് ആഫ്രിക്കക്കാർ പിടിയിൽ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന് ഒ​മ്പ​ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​ന് പൗ​ര​നെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, ഹൈ​മ​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ര​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ഏ​കോ​പി​ത ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ ഈ ​വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളോ അം​ഗീ​കാ​ര​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsinfiltrationOman Newsarrested
    News Summary - Infiltration; Nine Africans arrested
    Similar News
    Next Story
    X