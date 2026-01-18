Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    18 Jan 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 10:26 AM IST

    ബി​ദി​യ​യി​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം; 32 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബി​ദി​യ​യി​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം; 32 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച 32 ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബി​ദി​യ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബി​ദി​യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

