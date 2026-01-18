Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Jan 2026 10:26 AM IST
Updated Ondate_range 18 Jan 2026 10:26 AM IST
ബിദിയയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; 32 പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Infiltration attempt in Bidiya; 32 people arrested
Listen to this Article
മസ്കത്ത്: അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച 32 ആഫ്രിക്കൻ പൗരന്മാരെ വടക്കൻ ശർഖിയ്യ ഗവർണറേറ്റിലെ ബിദിയ വിലായത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ശർഖിയ്യ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിദിയയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story