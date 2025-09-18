Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:21 AM IST

    നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം; നാ​ല് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം; നാ​ല് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    നു​ഴ​ഞ്ഞുക​യ​റ്റ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച നാ​ല് വി​ദേ​ശി​ക​ളെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്ത് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് പൊ​ലീ​സ് യൂ​ണി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് ഇ​ന്‍ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ന്‍ഡ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ടീം ​ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞ് ക​യ​റാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ന് ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ന്‍ പൗ​ര​നെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.ഇ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsforeigners arrestedInfiltration attemptOman Royal Police
    News Summary - Infiltration attempt; Four foreigners arrested
