നുഴഞ്ഞുകയറ്റം; നാല് വിദേശികൾ പിടിയിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി കടക്കാന് ശ്രമിച്ച നാല് വിദേശികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആഫ്രിക്കന് പൗരന്മാരാണ് പിടിയിലായത്. സീബ് വിലായത്ത് സ്പെഷ്യല് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പൊലീസ് യൂണിറ്റുമായി സഹകരിച്ച്, റോയല് ഒമാന് പൊലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ക്വയറീസ് ആന്ഡ് ക്രിമിനല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ടീം ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികള്ക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് ഒരു ഏഷ്യന് പൗരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇവര്ക്കെതിരായ നിയമ നടപടികള് പൂര്ത്തിയായി വരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register