നുഴഞ്ഞുകയറ്റം;19 ഏഷ്യക്കാർ പിടിയിൽ
മസ്കത്ത്: മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച 19 ഏഷ്യൻ വംശജരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടികൂടി.
മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ദാബ, ബുഖ വിലായത്തുകളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃത താമസക്കാരെ കണ്ടെത്തിയത്. അറസ്റ്റിലയാവർക്കെതിരായ നിയമനടപടി പൂർത്തിയായതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാൻ അധികൃതർ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. ആവശ്യമായ രേഖകളില്ലാതെ ഒമാനിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
