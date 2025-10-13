Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:56 AM IST

    നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം;19 ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം;19 ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ച്ച 19 ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.

    മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ദാ​ബ, ബു​ഖ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ല​യാ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Oman Newsgulfgulf news oman
    News Summary - Infiltration attempt; 19 Asians arrested
